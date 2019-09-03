Son Dakika Haberleri: Kerem Alışık: Çok mutlu ve heyecanlıyız
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Kerem Alışık: Çok mutlu ve heyecanlıyız

4 saat önce

Sezonu açtığı günden bu yana kapalı gişe oynayan oyunun başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) paylaşıyor.

Kerem Alışık: Çok mutlu ve heyecanlıyız, System.String[]

Sezonu açtığı günden bu yana kapalı gişe oynayan oyunun başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) paylaşıyor…


25 kişilik dev bir kadrosuyla izleyenleri adeta büyüleyen "Esaretin Bedeli" tiyatro oyunu, 16 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde, Zorlu PSM'de perde açarak, yeni sezona merhaba diyecek…

Kaan Taşaner, Kerem Alışık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:04 
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