Kerem Alışık: Çok mutlu ve heyecanlıyız
4 saat önce
Sezonu açtığı günden bu yana kapalı gişe oynayan oyunun başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) paylaşıyor.
Sezonu açtığı günden bu yana kapalı gişe oynayan oyunun başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) paylaşıyor…
25 kişilik dev bir kadrosuyla izleyenleri adeta büyüleyen "Esaretin Bedeli" tiyatro oyunu, 16 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde, Zorlu PSM'de perde açarak, yeni sezona merhaba diyecek…
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:04
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