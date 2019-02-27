Kerem Alışık'ın Haklı Gururu
1 saat önce
"Esaretin Bedeli" tiyatro oyununda Red karakterini canlandıran Kerem Alışık, Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Konservatuarı'ndan mezun olan öğrencileriyle aynı sahnede olmanın haklı gururunu yaşıyor.
Oyunculuğun yanı sıra kurucusu olduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Konservatuvarı'nda eğitmenlik de yapan Kerem Alışık, "Bugüne kadar pek çok mezun verdik. Pek çok öğrencimiz bugünün başarılı dizilerinde, tiyatro oyunlarında birer profesyonel oyuncu olarak yer alıyorlar. Şimdi ''Esaretin Bedeli''nde, artık oyuncu olmuş, bu mesleği yapan başarılı mezun gençlerimizle, meslektaşım olarak aynı sahnede olmak beni fazlasıyla heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor.'' dedi.
Oyunun Konusu:
Andy Dufresne masum olduğunu iddia etmesine rağmen, karısını ve sevgilisini öldürmesi sonucu Shawshank hapishanesin de iki kez müebbet hapse çarptırılır. Uzun yıllarını hapishanede geçirmiş eski bir mahkûm olan Red ile aralarında güçlü bir dostluk kurulur. Red, Andy'nin hapishane şartlarına çabucak pes edeceğini düşünse de, Andy bu konuda çok dirençlidir.Shawshank deki dayak işkence tecavüz ve her türlü acıya karşı hayata bağlı ve her zaman umutludur. Bu durumuyla etrafındaki mahkûmları da etkileyen Andy, onları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy Dufresne, hayatta sabrın, bilginin zekânın ve umudun tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğinin kanıtıdır belki de.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:18 Kaynak: Bültenler
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