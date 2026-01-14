Kerem Demirbay Eyüpspor\'dan Ayrıldı

İKAS Eyüpspor, Kerem Demirbay ile yolların ayrıldığını açıkladı. Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Kerem Demirbay! Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."