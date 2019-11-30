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Kereste deposunda yangın

7 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan kereste deposunda yangın çıktı.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan kereste deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, yangın sonrasında depoda büyük çapta maddi hasar oluştu.


Yangın, Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir kereste deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakup Y.'a ait kereste deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken dumanı fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin erken müdahalesi sayesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'da yangın mahalline giderek bilgi aldı.


Çıkan yangında kereste deposunda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Atatürk Bulvarı, İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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