Kerim Çaplı Project Lansman ve Anma Gecesine Yıldızlar Geçidi
7 dakika önce
'Kerim ağabeyi' olarak anılan Kerim Çaplı'nın 'Kayıp' albümünün lansmanı geçtiğimiz akşam Dorock XL da gerçekleşti.
Arpej Yapım tarafından CD ve plak formatlarında orijinaline sadık kalarak yayınlanan albümün lansman gecesinde aralarında Akın Eldes, Batu Mutlugil, Genç Osman Yavaş, Gür Akad, Göksenin, Melis Danişmend, Serdar Öztop, Yavuz Çetin, Zafer Şanlı gibi birbirinden yetenekli müzisyenler de sahne aldı.
Albümün 2 Türkçe parçasından biri olan "Muhtacım Sana" sahnede canlı olarak sanatçının oğlu Ahmet Çaplı tarafından da seslendirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:52 Kaynak: Bültenler
16 Yaşındaki Genç, Su Borularından 50 Metre Menzilli Tüfek Yaptı
Sanatçı Selahattin Alpay, "Abdestim Bozulur" diyerek Hatice'nin Videosunu İzlemedi
Son Dakika! Hrant Dink'in Öldürülmesi Davasında Tutuklu 2 Sanık Tahliye Edildi
Kozmetik Devi Johnson & Johnson, 29 Milyon Dolar Tazminata Mahkum Edildi