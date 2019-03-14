Son Dakika Haberleri: Kerim Çaplı Project Lansman ve Anma Gecesine Yıldızlar Geçidi

Kerim Çaplı Project Lansman ve Anma Gecesine Yıldızlar Geçidi

7 dakika önce

'Kerim ağabeyi' olarak anılan Kerim Çaplı'nın 'Kayıp' albümünün lansmanı geçtiğimiz akşam Dorock XL da gerçekleşti.

Kerim Çaplı Project Lansman ve Anma Gecesine Yıldızlar Geçidi, System.String[]

Arpej Yapım tarafından CD ve plak formatlarında orijinaline sadık kalarak yayınlanan albümün lansman gecesinde aralarında Akın Eldes, Batu Mutlugil, Genç Osman Yavaş, Gür Akad, Göksenin, Melis Danişmend, Serdar Öztop, Yavuz Çetin, Zafer Şanlı gibi birbirinden yetenekli müzisyenler de sahne aldı.

Albümün 2 Türkçe parçasından biri olan "Muhtacım Sana" sahnede canlı olarak sanatçının oğlu Ahmet Çaplı tarafından da seslendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:52 Kaynak: Bültenler

Serdar Öztop, Melis Danişmend, Gür, Genç Osman, Güncel
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