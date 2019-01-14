Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Terör Örgütü Deaş Saldırısı: 2 Ölü

Kerkük'te Terör Örgütü Deaş Saldırısı: 2 Ölü

26 dakika önce

Irak'ın Kerkük vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği iki saldırıda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Kerkük'te Terör Örgütü Deaş Saldırısı: 2 Ölü, System.String[]
Irak'ın Kerkük vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği iki saldırıda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Kerkük Emniyeti'nden Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kentinde iki ayrı noktaya DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi'den bir milis ile bir de kadın olmak üzere iki kişinin öldüğünü söyledi. Ubeydi, kadının öldüğü olayda iki de çocuğun yaralandığını bildirdi.

Ubeydi, saldırıların ilkinin Kerkük'ün kuzeybatısındaki Dibs ilçesi mahkeme merkezi yakınındaki Haşdi Şabi kontrol noktasına, diğerinin ise kentin güneybatısındaki El-Havica ilçesinde yola döşenen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Haşdi Şabi kontrol noktasına saldırı düzenleyen DEAŞ mensuplarının olay yerinden uzaklaştığını dile getiren Ubeydi, saldırılarla ilgili inceleme başlatıldığını dile getirdi.

DEAŞ saldırıları Kerkük vilayetinin güneybatısından Salahaddin ve Diyala vilayetleri sınırına yakın bölgede yoğunlaşıyor. Saldırıların çok sık meydana geldiği bölge halk arasında "ölüm üçgeni" adıyla anılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Kerkük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Yaşındaki Oğlunu Döverek Öldüren Cani Babanın İfadesi Ortaya Çıktı: Demirle Dövdüm, Sonra Kalp Masajı Yaptım Parçalanıp Koliye Koyulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı!

Fenerbahçeliler Büyükada'da Lefter'i Andı Kadın Dizisinin Yeni Fragmanı Yayınlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 04:49:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Terör Örgütü Deaş Saldırısı: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]