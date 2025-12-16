Irak parlamento seçimlerinde Kerkük'te Azim İttifakı'ndan milletvekili seçilen Saddam Hüseyin el-Nuaymi, kamuoyunda dikkat çeken bir karara imza attı. Nuaymi, yaptığı yazılı açıklamayla adını "Muhammed Ali Hüseyin el-Nuaymi" olarak değiştirdiğini duyurdu.
Milletvekili Nuaymi, isim değişikliğinin nedenini "Hz. Muhammed'i örnek almak ve İmam Ali ile iftihar etmek" sözleriyle açıkladı. Kararın tamamen kişisel ve inanç temelli olduğunu vurguladı.
Nuaymi'nin adı, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ile birebir aynı olması nedeniyle seçim sürecinde ve sonrasında sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. İsim değişikliği kararı bu tartışmaların ardından geldi.
Son Dakika › Güncel › 'Saddam Hüseyin' isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)