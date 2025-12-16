"Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi

Irak parlamento seçimlerinde Kerkük'te Azim İttifakı'ndan milletvekili seçilen Saddam Hüseyin el-Nuaymi, kamuoyunda dikkat çeken bir karara imza attı. Nuaymi, yaptığı yazılı açıklamayla adını "Muhammed Ali Hüseyin el-Nuaymi" olarak değiştirdiğini duyurdu.

GEREKÇE: DİNİ HASSASİYET

Milletvekili Nuaymi, isim değişikliğinin nedenini "Hz. Muhammed'i örnek almak ve İmam Ali ile iftihar etmek" sözleriyle açıkladı. Kararın tamamen kişisel ve inanç temelli olduğunu vurguladı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Nuaymi'nin adı, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ile birebir aynı olması nedeniyle seçim sürecinde ve sonrasında sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. İsim değişikliği kararı bu tartışmaların ardından geldi.