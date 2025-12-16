"Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi

"Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi
16.12.2025 00:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinden parlamentoya seçilen Arap milletvekili Saddam Hüseyin el-Nuaymi, adını Muhammed Ali Hüseyin el-Nuaymi olarak değiştirdiğini açıkladı. İsim değişikliğinin gerekçesi olarak dini hassasiyetlerini gösterdi.

Irak parlamento seçimlerinde Kerkük'te Azim İttifakı'ndan milletvekili seçilen Saddam Hüseyin el-Nuaymi, kamuoyunda dikkat çeken bir karara imza attı. Nuaymi, yaptığı yazılı açıklamayla adını "Muhammed Ali Hüseyin el-Nuaymi" olarak değiştirdiğini duyurdu.

GEREKÇE: DİNİ HASSASİYET

Milletvekili Nuaymi, isim değişikliğinin nedenini "Hz. Muhammed'i örnek almak ve İmam Ali ile iftihar etmek" sözleriyle açıkladı. Kararın tamamen kişisel ve inanç temelli olduğunu vurguladı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Nuaymi'nin adı, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ile birebir aynı olması nedeniyle seçim sürecinde ve sonrasında sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. İsim değişikliği kararı bu tartışmaların ardından geldi.

Kaynak: AA

Saddam Hüseyin, Yerel Haberler, Muhammed Ali, Milletvekili, Güncel, Kerkük, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Saddam Hüseyin' isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • islam Bulut null islam Bulut null:
    Saddam Hüseyin müslüman liderken dini gerekcen yahudi olman mi yani 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da Yürüyen Robot Heyecan Yarattı Kastamonu'da Yürüyen Robot Heyecan Yarattı
Türk siyasetinde görülmemiş sözler CHP’li isimden Bakan Kurum’a: Tarihe geçtiniz Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz
Burak Yılmaz’ın yerine geçecek antrenör belli oldu Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Böyle yıkım görülmedi 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı
Manifest grubu üyelerine ’’müstehcenlik’’ten hapis cezası Manifest grubu üyelerine ''müstehcenlik''ten hapis cezası
Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı Gündem olan iddiaya yanıt Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt

11:52
Gözünün yaşına bakmadılar David Jurasek’e soğuk duş
Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş
11:38
Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü belli oldu
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu
11:37
“Süper Vali“nin oğlunun odasında büyük skandal Kontrol sırasında bulundu
"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu
11:27
Altında hiç görülmemiş olay Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
11:07
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı 3’ü birden aynı listede yer aldı
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı
10:31
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili “kitle imha silahı“ ilan etti
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili "kitle imha silahı" ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 12:02:08. #7.13#
SON DAKİKA: "Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.