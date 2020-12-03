Keşan'da 14 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi - Son Dakika

Keşan'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara 14 akülü sandalye hediye edildi.

Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Çelenklerin sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe genelinde "engelsiz yaşam" çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Engelli vatandaşların yanlarında olduklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz yapılan tüm bu çalışmaları bir lütuf olarak değil, hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendiriyoruz. Keşan İyilik Sağlık Eğitim Vakfı (KİSEV)'nın hazırlık çalışmalarını tamamladık.

Vakıf, siyaset üstü bir dernek olacak. Onlar yönetecekler. Mekanları, parkları, yaşam alanları, araçları, çalışanları olacak. Görev süremiz boyunca da onları yalnız bırakmayacak, hayatlarını kolaylaştıracak projeleri de himaye etmeye devam edeceğiz. Bu vakıf aynı zamanda istihdam da üretecek. Her kurum kuruluşta istihdam kaynaklı çalışmalar da yapacak. Birlikten rahmet olduğunu Keşan göstermeli."

Törene, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, engelli derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Akülü sandalyeler ailelere teslim edildi

Törenin ardından Helvacıoğlu ve İba, 14 engelli vatandaş için temin edilen akülü sandalyeleri engellilerin evlerine teslim etti.

İba, gelen talepler doğrultusunda 14 adet akülü sandalyeyi Keşan Belediyesi aracılığıyla engelli ailelerin evlerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceklerini aktaran İba, "Engelli vatandaşlarımızın geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalara destek sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.