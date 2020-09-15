Keşan'da çeltik hasadı başladı, üretici verimden yana umutlu - Son Dakika

Keşan'da çeltik hasadı başladı, üretici verimden yana umutlu

Keşan'da çeltik hasadı başladı, üretici verimden yana umutlu Edirne'nin Keşan ilçesinde çeltik hasadı dualar ile başladı.

Keşan'da çeltik hasadı başladı, üretici verimden yana umutlu

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde çeltik hasadı dualar ile başladı. Olgunlaşma sürecinin ardından çeltik tavalarındaki suyun çekilmesi ile birlikte biçerdöverler yoğun hasat mesaisi için tarlalara girdi.

Kılıçköylü çeltik üreticisi Mehmet Emin Meriç'in, Kılıçköy'de bulunan çeltik tarlasında gerçekleştirilen ilk hasada; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Gökhan Kıyım, Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, Kılıçköy Muhtarı Halil Meriç, Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan TB (Ticaret Borsası) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Hamzadere Sulama Birliği Müdürü Abdullah Aşır, bazı bankaların Keşan şubesi müdürleri ile temsilcileri katıldı biçerdöverler tarlalara girip hasada başlamasından önce Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, yeni sezonun hayırlı ve bereketli olması için dua etti.

Duanın ardından tarlaya giren biçerdöverlerin birine Kaymakam Yılmaz ve Mehmet Emin Meriç geçerek ilk hasat turunu attı.

Sonrasında Yılmaz'a tarladaki çeltiklerden günün anısına demet sunuldu.

Yeni hasat dönemi için konuşan çeltik üreticisi Mehmet Emin Meriç, "Bugün itibariyle Bismillah diyerek hasada başladık, inşallah Rabbim, hayırlı bereketler verir." diyerek ekiminden 137 gün sonra başladıkları çeltik hasadı ile ilgili şu şekilde konuştu: "Harmana girmeden kilogram ile ilgili bir yorum yapamayız, biz işçiliğimizi yaptık ve bunun da tane bereketini bekliyoruz."

Öte yandan çeltik alım fiyatlarına da değinen Meriç, "TMO'nun verdiği fiyatlarda kalınırsa biz perişan oluruz; ama aldığımız bilgilere göre sanki piyasa iyi olacak gibi söyleniyor ancak yine de başlangıçta bir yorum yapamıyoruz." diyerek fiyatlarda bir artış beklediğini de kaydetti.

Bu seneki çeltik sezonun istedikleri gibi geçtiğini belirten Meriç, "Sezon aslında bu sene kötü geçmedi devamlı poyraz hakimdi, bunun için de verim bekliyoruz, sezon olarak bir çeltikçinin istediği gibi gitti havalar. Lodos da esmedi. Artık bundan sonra başarılı olursak, 'İyi çalışmışız' ama başarısız olursak da 'Kendi hatamız' diyeceğiz" dedi.

Keşan'da çeltik hasadı başladı, üretici verimden yana umutlu

Edirne, Hasat, Meriç, Keşan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Keşan'da çeltik hasadı başladı, üretici verimden yana umutlu - Son Dakika Ekonomi

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