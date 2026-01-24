Keşan'da Doğal Gaz Heyecanı - Son Dakika
Keşan'da Doğal Gaz Heyecanı

24.01.2026 12:32
İzzetiye Mahallesi'nde doğal gaz verilmeye başlandı. Belediye Başkanı Özcan, süreci anlattı.

Keşan'da İzzetiye Mahallesi'nde evlere doğal gaz verilmeye başlandı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mahalleye doğal gaz verilmeye başlanması nedeniyle tören düzenlendi.

Törende mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Doğal gaz çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür eden Özcan, "İzzetiyeli komşularım ve mahallemize doğal gazın hayırlı olmasını diliyorum. İlk aşamada bazı aksaklıklar yaşanabilir ancak kanunlar ve teknik gereklilikler çerçevesinde, el birliğiyle bu süreci sorunsuz şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, GAZDAŞ Keşan İşletme Şefi Murat Aras ve mahalle sakinleri katıldı.

Süloğlu Belediyesi araç parkını genişletiyor

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, araç parkına iki minibüs eklediklerini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, belediye kaynaklarıyla alınan araçların öğrenci ve hastaların ücretsiz taşınmasında kullanılacağını belirtti.

Vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Ormankıran, "Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilçeye değer kazandıran hamleler yapıyoruz. Hizmet odaklı çalışmalarımızın daha etkin halini bundan sonraki süreçte halkımız daha çok hissedecek. Halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

