Keşap Belediyesi sağanak yağış nedeniyle oluşan zararları gideriyor - Son Dakika

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, 6 Kasım Cuma günü bölgede etkili olan sağanak yağışın oluşturduğu hasarların giderilmesi çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Emür, yaptığı yazılı açıklamada, yağış nedeniyle bazı bölgelerdeki ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığını belirtti.

Belediye olarak yağmurun başladığı andan itibaren sahada ekiplerin oluşacak hasarlara karşı yoğun mesai harcadığını vurgulayan Emür, hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı ve giderilmesi için faaliyetlerin devam ettiğini kaydetti.

Emür, maddi zarara uğrayan vatandaşlara da belediye olarak ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını belirterek, "Belediyemiz su arıza birimi personelimiz yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen arıza tespit ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Ekibimiz bu kapsamda mesai gözetmeksizin kıymetli hemşehrilerimiz için çalışmalara devam ediyor." ifadesini kullandı.