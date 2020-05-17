Kesilen ağacın başına çarptığı genç öldü - Son Dakika

Kesilen ağacın başına çarptığı genç öldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ormanda kesilen ağacın başına çarpması sonucu yaralanan Hakan Çelik (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ormanda kesilen ağacın başına çarpması sonucu yaralanan Hakan Çelik (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay öğle saatlerinde, Akyazı'nın Nasurlar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanda ağaç kesiminde çalışan Hakan Çelik kesilen ağacın başına çarpması sonucu yaralandı. Ormanda bulunanların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan Hakan Çelik'i Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hakan Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı

61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya

Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı