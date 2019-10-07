Kesilmekten kurtardığı horozla

Aydın'ın Söke ilçesinde sahibinin, hastalığı nedeniyle kesmek istediği horozu satın alan inşaat işçisi Erdal Polat, sağlığına kavuşturduğu hayvanla adeta "dost" oldu.

Konak Mahallesi'nde oturan 50 yaşındaki inşaat işçisi Erdal Polat, 6 ay önce lokantanın bahçesinde masanın kenarında bekleyen horoza kendi yemeğinden verdi.

Daha sonraki dönemlerde de lokantaya geldiğinde horoza yemek veren Polat, bir gün burada göremediği hayvanı bahçedeki ağaç kenarında halsiz buldu.

Polat, sahibinin "hasta olduğu için keseceğini" söylediği horozu satın alarak, mesai bitiminde evine götürdü.

Veterinere götürdükleri horozun bir gözünü kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşayan Erdal ve eşi Mürbet Polat, tedavisinin ardından evlerine getirdikleri hayvan için bahçelerinde kümes yaptırdı.

Elleriyle banyo yaptırıyorlar

Horozla yakından ilgilenen Polat çifti, hayvana elleriyle banyo yaptırıyor.

İş dışında hayvanı yanından ayırmayan, dışarı çıktığında onu yanına alan Erdal Polat, market alışverişine de horozla gidiyor.

Evde 3 kedi olmasına rağmen ara ara kümesinden çıkıp eve gelen horozun bu anları ise renkli görüntüler oluşturuyor.

"Bir canlının hayatını kurtardığımız için mutluyuz"

Erdal Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece hayvanları ve doğayı çok sevdiklerini, bir canlının hayatını kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Horozu koydukları kümese tavuk da aldıklarını, şu anda 4 civcivlerinin bulunduğunu anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Sahibi, horozu keseceğini söylediğinde çok üzüldüm. Kıyamadım onun kesilmesine. Bu hayvan kesilir mi? 3 veteriner gezdim. Ameliyat ettirdik ve bir gözü alındı. Sonra sağlığına kavuştu. İşte böyle yaşayıp gidiyoruz. Horozu kurtardık, bu benim için çok önemli. Ona çok alıştık. O çocuğumuz, her şeyimiz oldu. Onunla bakkala da gidiyoruz."

Mürbet Polat da eşi kucağında bir horozla eve geldiğinde çok şaşırdığını ancak onu hemen benimsediğini kaydetti.