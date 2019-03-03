Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor
54 dakika önce
Adana'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Adana'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Adana'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Adana'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi:
Seyhan: Fikret Yeni (Cumhur İttifakı)
Yüreğir: Mehmet Fatih Kocaispir (Cumhur İttifakı)
Ceyhan: Ali Alper Boydak (Cumhur İttifakı)
Aladağ: Mustafa Akgedik (Cumhur İttifakı)
Tufanbeyli: Remzi Ergü (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi:
Adana Büyükşehir: Zeydan Karalar (Millet İttifakı)
Çukurova: Soner Çetin (Millet İttifakı)
Yüreğir: Kamuran Karaca (Millet İttifakı)
Seyhan: Akif Kemal Akay (Millet İttifakı)
İmamoğlu: Kasım Karaköse (Millet İttifakı)
Karataş: Mehmet Yıldız (Millet İttifakı)
Pozantı: Şenol Eroğlu (Millet İttifakı)
Yumurtalık: Erdinç Altıok
Ceyhan: Kadir Aydar (Millet İttifakı)
Milliyetçi Haraket Partisi:
Adana Büyükşehir: Hüseyin Sözlü (Cumhur İttifakı)
Çukurova: Yusuf Baş (Cumhur İttifakı)
Sarıçam: Bilal Uludağ (Cumhur İttifakı)
İmamoğlu: Gazi Adamhasan (Cumhur İttifakı)
Karaisalı: Saadettin Aslan (Cumhur İttifakı)
Kozan: Nihat Atlı (Cumhur İttifakı)
Feke: Ahmet Sel (Cumhur İttifakı)
Saimbeyli: Mustafa Saim Gökçe ( Cumhur İttifakı)
Yumurtalık: Türkeş Filik (Cumhur İttifakı)
Pozantı: Mustafa Çay ((Cumhur İttifakı)
Karataş: Necip Topuz (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Aladağ: Halil Şahan (Millet İttifakı)
Feke: Özdoğan Atasever (Millet İttifakı)
Sarıçam: Mehmet Koca (Millet İttifakı)
Yumurtalık: Mustafa Kara
Karaisalı: Veli Durak (Millet İttifakı)
Kozan: Musa Öztürk (Millet İttifakı)
Pozantı: Mehmet Can (Millet İttifakı)
Saimbeyli: Hakan Atasever (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Adana Büyükşehir: Muhammet Çelebi Keyhıdır
Ceyhan: Sezai Şimşek
Çukurova: İbrahim Ethem Can
Feke: Cumhur Ersöz
İmamoğlu: Vedat Menemencioğlu
Karataş: Hasan Ali Aydın
Karaisalı: Durmuş Sarıgül
Aladağ: Süleyman Şahin
Kozan: Kazım Özgan
Pozantı: İsmail Aktaş
Saimbeyli: Enes Tahsin Aydın
Sarıçam: Murat Ünal
Seyhan: Ahmet Tüfekçibaşı
Tufanbeyli: Gazi Keskin
Yumurtalık: Şerafettin Özözen
Yüreğir: Mehmet Acar
Bağımsız Türkiye Partisi:
Adana Büyükşehir: Recep Taşkın
Seyhan: Şahap Nardal
Yüreğir: Ali Bozdoğan
Çukurova: Arif Deniz
Sarıçam: Ahmet Mumcu
Kozan: Kemal Can
Pozantı: Metehan Yetiş
İmamoğlu: Gülay Kırcelli
Karataş: Yücel Doğrusöz
Yumurtalık: Veli Yüksekal
Feke: Ezgi Akça
Saimbeyli: Gülizar Yardım
Tufanbeyli: Yusuf Çek
Vatan Partisi
Adana Büyükşehir: Hatice Nesrin Kılıçay
Seyhan: Erol Sezginler
Çukurova: Vahide Budak
Yüreğir: Ferit Işık
Sarıçam: Salim Yılmaz
Karaisalı: Abdurrahim Köylü
Ceyhan: Mustafa Temiz
Yumurtalık: İsmail Bolcal
Kozan: Cezmi Gürlen
Feke: Senem Yarar
İmamoğlu: Hasan Mert
Saimbeyli: Attilla Çavuşoğlu
Tufanbeyli: Mahmut Yılmaz
Pozantı: Efe Han Hundemir
Karataş: Zidan Bengül
Büyük Birlik Partisi:
Seyhan: Beytullah Uğurlu
Çukurova: Selim Öztaş
Sarıçam: Mehmet Yener
Yüreğir: Hilmi Çoban
İmamoğlu: Bekir Sami Gül
Aladağ: Halit Akkuş
Karataş: Hüseyin Deniz
Pozantı: Abdullah Bilir
Kozan: Gürdal Topal
Feke: Burhan Şengün
Saimbeyli: Selami Ekici
Tufanbeyli: Mehmet Öztürk
Yumurtalık: Hacı Atmaca
Ceyhan: Recep Akşak
Karaisalı: Murat Gürışık
Demokratik Sol Parti:
Adana Büyükşehir: Mehmet Çağrı Bağatur
Seyhan: Yıldıray Arıkan
Çukurova: Yalçın Akyol
Yüreğir: Hamide Berktaş
Sarıçam: Celal Güven
Ceyhan: Mehmet Yıldırım
Kozan: Osman Gürbüz
Karataş: İsmail Barlas
Yumurtalık: Kemal Yıldırım
İmamoğlu: Kadriye Buldu
Saimbeyli: Doğan Harnupdalı
Tufanbeyli: Nusret Aldoğan
Aladağ: Ahmet Mortepe
Pozantı: Mehmet Gürbüz
Karaisalı: Murat Alaköse
Demokrat Parti:
Çukurova: Bülent Alper
Seyhan: Said Ceylan
Karataş: Cengiz Çetinöz
İmamoğlu: Serpil Altunköse
Kozan: Celal Karataş
Yumurtalık: Fatih Çabuk
Bağımsız
Adana Büyükşehir: Cem Akarsu
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:58 Kaynak: AA
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