Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Adana'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Adana'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Adana'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi:



Seyhan: Fikret Yeni (Cumhur İttifakı)



Yüreğir: Mehmet Fatih Kocaispir (Cumhur İttifakı)



Ceyhan: Ali Alper Boydak (Cumhur İttifakı)



Aladağ: Mustafa Akgedik (Cumhur İttifakı)



Tufanbeyli: Remzi Ergü (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi:



Adana Büyükşehir: Zeydan Karalar (Millet İttifakı)



Çukurova: Soner Çetin (Millet İttifakı)



Yüreğir: Kamuran Karaca (Millet İttifakı)



Seyhan: Akif Kemal Akay (Millet İttifakı)



İmamoğlu: Kasım Karaköse (Millet İttifakı)



Karataş: Mehmet Yıldız (Millet İttifakı)



Pozantı: Şenol Eroğlu (Millet İttifakı)



Yumurtalık: Erdinç Altıok



Ceyhan: Kadir Aydar (Millet İttifakı)



Milliyetçi Haraket Partisi:



Adana Büyükşehir: Hüseyin Sözlü (Cumhur İttifakı)



Çukurova: Yusuf Baş (Cumhur İttifakı)



Sarıçam: Bilal Uludağ (Cumhur İttifakı)





İmamoğlu: Gazi Adamhasan (Cumhur İttifakı)



Karaisalı: Saadettin Aslan (Cumhur İttifakı)



Kozan: Nihat Atlı (Cumhur İttifakı)



Feke: Ahmet Sel (Cumhur İttifakı)



Saimbeyli: Mustafa Saim Gökçe ( Cumhur İttifakı)



Yumurtalık: Türkeş Filik (Cumhur İttifakı)



Pozantı: Mustafa Çay ((Cumhur İttifakı)



Karataş: Necip Topuz (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti



Aladağ: Halil Şahan (Millet İttifakı)



Feke: Özdoğan Atasever (Millet İttifakı)



Sarıçam: Mehmet Koca (Millet İttifakı)





Yumurtalık: Mustafa Kara



Karaisalı: Veli Durak (Millet İttifakı)





Kozan: Musa Öztürk (Millet İttifakı)



Pozantı: Mehmet Can (Millet İttifakı)



Saimbeyli: Hakan Atasever (Millet İttifakı)



Saadet Partisi



Adana Büyükşehir: Muhammet Çelebi Keyhıdır



Ceyhan: Sezai Şimşek



Çukurova: İbrahim Ethem Can



Feke: Cumhur Ersöz



İmamoğlu: Vedat Menemencioğlu



Karataş: Hasan Ali Aydın



Karaisalı: Durmuş Sarıgül



Aladağ: Süleyman Şahin



Kozan: Kazım Özgan



Pozantı: İsmail Aktaş



Saimbeyli: Enes Tahsin Aydın



Sarıçam: Murat Ünal



Seyhan: Ahmet Tüfekçibaşı



Tufanbeyli: Gazi Keskin



Yumurtalık: Şerafettin Özözen



Yüreğir: Mehmet Acar



Bağımsız Türkiye Partisi:



Adana Büyükşehir: Recep Taşkın



Seyhan: Şahap Nardal



Yüreğir: Ali Bozdoğan



Çukurova: Arif Deniz



Sarıçam: Ahmet Mumcu



Kozan: Kemal Can



Pozantı: Metehan Yetiş



İmamoğlu: Gülay Kırcelli



Karataş: Yücel Doğrusöz



Yumurtalık: Veli Yüksekal



Feke: Ezgi Akça



Saimbeyli: Gülizar Yardım



Tufanbeyli: Yusuf Çek



Vatan Partisi



Adana Büyükşehir: Hatice Nesrin Kılıçay



Seyhan: Erol Sezginler



Çukurova: Vahide Budak



Yüreğir: Ferit Işık



Sarıçam: Salim Yılmaz



Karaisalı: Abdurrahim Köylü



Ceyhan: Mustafa Temiz



Yumurtalık: İsmail Bolcal



Kozan: Cezmi Gürlen



Feke: Senem Yarar



İmamoğlu: Hasan Mert



Saimbeyli: Attilla Çavuşoğlu



Tufanbeyli: Mahmut Yılmaz



Pozantı: Efe Han Hundemir



Karataş: Zidan Bengül



Büyük Birlik Partisi:



Seyhan: Beytullah Uğurlu



Çukurova: Selim Öztaş



Sarıçam: Mehmet Yener



Yüreğir: Hilmi Çoban



İmamoğlu: Bekir Sami Gül



Aladağ: Halit Akkuş



Karataş: Hüseyin Deniz



Pozantı: Abdullah Bilir



Kozan: Gürdal Topal



Feke: Burhan Şengün



Saimbeyli: Selami Ekici



Tufanbeyli: Mehmet Öztürk



Yumurtalık: Hacı Atmaca



Ceyhan: Recep Akşak



Karaisalı: Murat Gürışık



Demokratik Sol Parti:



Adana Büyükşehir: Mehmet Çağrı Bağatur



Seyhan: Yıldıray Arıkan



Çukurova: Yalçın Akyol



Yüreğir: Hamide Berktaş



Sarıçam: Celal Güven



Ceyhan: Mehmet Yıldırım



Kozan: Osman Gürbüz



Karataş: İsmail Barlas



Yumurtalık: Kemal Yıldırım



İmamoğlu: Kadriye Buldu



Saimbeyli: Doğan Harnupdalı



Tufanbeyli: Nusret Aldoğan



Aladağ: Ahmet Mortepe



Pozantı: Mehmet Gürbüz



Karaisalı: Murat Alaköse



Demokrat Parti:



Çukurova: Bülent Alper



Seyhan: Said Ceylan



Karataş: Cengiz Çetinöz



İmamoğlu: Serpil Altunköse



Kozan: Celal Karataş



Yumurtalık: Fatih Çabuk



Bağımsız



Adana Büyükşehir: Cem Akarsu

