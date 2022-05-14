Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ters yöne girince kaçamadı - Son Dakika
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ters yöne girince kaçamadı

14.05.2022 18:39
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ters yöne girince kaçamadı

ANTALYA'da, uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçundan 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İsmail B. (39), polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışırken ters yöne girince yakalandı.

ANTALYA'da, uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçundan 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İsmail B. (39), polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışırken ters yöne girince yakalandı. Ekipler, ehliyeti de bulunmayan İsmail B.'ye 15 bin 476 TL para cezası uyguladı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonaklılar Mahallesi Kırçiçeği Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri'nin, şüphelendikleri 59 FY 491 plakalı otomobili durdurmak istemesiyle başladı. İhtara uymayan firari hükümlü İsmail B., kaçmaya başladı. İsmail. B., yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından Hüsnü Karakaş Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi üzerinde girdiği ters yönde önü kesilerek durduruldu. Araçtan indirilen İsmail B.'ye ekipler kelepçe takarken, olay yerine de trafik polisi istendi. Trafik polisleri İsmail B.'ye alkol kontrolü yaparken, incelemede İsmail B'nin ehliyetsiz olduğu ve uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından 7 yıl 5 ay hapis cezası ile arandığı tespit etti.Trafik polisleri, İsmail B.'ye, ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye sokma, kırmızı ışık ihlali gibi suçlardan toplam 15 bin 476 TL idari para cezası, otomobilin sahibine ise 3 bin 674 TL ceza uyguladı. Gözaltına alınan firari hükümlü  İsmail B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ters yöne girince kaçamadı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ters yöne girince kaçamadı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ters yöne girince kaçamadı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ters yöne girince kaçamadı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ters yöne girince kaçamadı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ters yöne girince kaçamadı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ters yöne girince kaçamadı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ters yöne girince kaçamadı
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Para Cezası, Türk Lirası, Uyuşturucu, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ters yöne girince kaçamadı - Son Dakika


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