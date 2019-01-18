Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan PKK'lı, Osmaniye'de Yakalandı
6 dakika önce
OSMANİYE'de, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.A. (38), yakalandı.
OSMANİYE'de, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.A. (38), yakalandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.A.'nın il merkezinde olduğu yönünde bilgiye ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda M.S.A., dün akşam saatlerinde il merkezindeki bir evin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:29 Kaynak: DHA
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