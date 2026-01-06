KESK: Enflasyon Verileri Gerçeği Yansıtmıyor

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) – Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Samsun Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İnsanca bir yaşam, emekten yana bir Türkiye ve emeğiyle geçinen herkes için 14 Ocak'ta üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağız" dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Samsun Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz, Süleymaniye Geçidi'nde saat 18.00'de düzenlenen basın açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdi.

Yavuz, "İnsanca bir yaşam, emekten yana bir Türkiye ve emeğiyle geçinen herkes için 14 Ocak'ta üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağız" ifadelerini kullandı.

"Yoksulluğumuz her geçen gün arttı"

2025 yılının asgari ücretliden emekliye, işçiden kamu emekçisine kadar milyonlarca kişi için son derece ağır geçtiğini söyleyen Yavuz, "Maaşlarımız her ay eridi, yoksulluğumuz her geçen gün arttı" dedi.

İktidarın yıllardır çarşıda, pazarda ve mutfakta yaşanan gerçek enflasyonun çok altında kalan oranları resmi enflasyon olarak açıkladığını savunan Yavuz, "Maaş artışları TÜİK'in bu sahte verileriyle sınırlandırılıyor. Bunun sonucu olarak milyonlarca emekçi açlık sınırına doğru itiliyor" diye konuştu.

"İki yılda maaşlarımız reel olarak yüzde 30-40 oranında eridi"

Toplu sözleşme süreçlerine de değinen Yavuz, iktidar temsilcileri, yandaş konfederasyonlar ve Hakem Kurulu'nun her seferinde Merkez Bankası'nın tutmayan enflasyon tahminlerini esas aldığını ileri sürdü. Yavuz, "Altı aylık maaş artışları daha ilk aylarda TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının bile altında kaldı. Son iki yılda maaşlarımız reel olarak yüzde 30-40 oranında eridi" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in 2025 yılının son enflasyon verilerini de değerlendiren Yavuz, Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,89 olarak açıklandığını hatırlattı. Enflasyonun TÜİK, İstanbul Ticaret Odası ve Enflasyon Araştırma Grubu tarafından farklı oranlarda açıklandığını belirten Yavuz, "Bu kurumların açıkladığı rakamlar arasında neredeyse iki kata varan farklar var. Bu, istatistik bilimine aykırıdır" dedi.

Asgari ücret artışlarını da eleştiren Yavuz, "2024 yılında resmi enflasyon yüzde 44 olarak açıklandı ama asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. 2025 yılı için de tablo değişmedi" diye konuştu. TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 30,89 olarak açıklamasına rağmen asgari ücret artışının bunun altında kaldığını söyledi.

Kaybedenin yalnızca asgari ücretliler olmadığını vurgulayan Yavuz, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yalnızca altı aylık enflasyon oranında artırılacak. Kamu emekçileri için oluşan enflasyon farkı ise bir zam değil, kaybın telafisidir" dedi.

"Kira artışları maaş artışlarını çoktan aşmış durumda"

1 Ocak itibarıyla toplu taşıma, sağlık, köprü ve otoyol ücretlerine yüksek oranlarda zam yapıldığını hatırlatan Yavuz, "Kira artışları maaş artışlarını çoktan aşmış durumda" ifadelerini kullandı. Alım gücündeki düşüşü çeyrek altın üzerinden anlatan Yavuz, "Geçmişte en düşük memur maaşıyla 17 çeyrek altın alınabiliyordu, bugün 6 çeyrek altın bile alınamıyor" dedi.