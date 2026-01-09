KESK'ten İş Bırakma Eylemi! - Son Dakika
KESK'ten İş Bırakma Eylemi!

09.01.2026 14:14
KESK, kamu emekçilerinin eriyen maaşları için 14 Ocak'ta iş bırakma eylemi düzenleyecek.

(İZMİR) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), kamu emekçilerinin maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, 14 Ocak'ta iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. KESK İzmir Dönem Sözcüsü Gürkan, kamu emekçilerinin maaş artışlarının hayat pahalılığı karşısında eridiğini belirterek, "Maaşlarımız mum gibi erirken, her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz" dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 14 Ocak'ta ülke genelinde gerçekleştirilecek iş bırakma eylemi öncesinde basın açıklaması düzenledi. SES İzmir 2 No'lu Şube Başkanı ve KESK İzmir Dönem Sözcüsü Başak Edge Gürkan basın metnini okudu.

Gürkan, "Mevcut iktidar sık sık 'eski Türkiye devri bitti. Yeni Türkiye dönemine geçtik' diyor. Oysa bu ülkenin emeği ile geçinen tüm kesimleri gibi bizler de eski günlerimizi arar hale geldik. Hakem dayatması ile biten son toplu sözleşme hükmünü yitirdi! 5 Ocak'ta açıklanan TÜİK verilerine göre enflasyon farkı ve taban aylığına bin TL zam dahil maaşlarımız ortalama yüzde 20 artacak. Ama hepimiz biliyoruz ki enflasyon farkı geçtiğimiz altı ayda yaşadığımız hayat pahalılığını "sözde" telafi etmek için verilen bir fark. Üstelik TÜİK'in sanal verilerine göre ki gerçek enflasyonun yarısı bile değil" dedi.

"Her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz"

Kamu emekçileri ve emeklilerinin 2026 yılına ortalama yüzde 12,5 maaş artışıyla başladığını kaydeden Gürkan, "Buna karşın 1 Ocak'tan itibaren toplu taşımadan, sağlıkta katılım paylarına, muayene ücretlerinden köprü ve otoyol geçiş ücretlerine bizim maaşlarımıza yapılan artışın en az iki katı kadar zam yapıldı. Ocaktan itibaren kiralar yüzde 35 artacak. Aralıkta 55 bin TL maaş alıp 25 bin TL kira veren bir memurun enflasyon farkı dahil maaşı 66 bin TL olacak. Buna karşın kirası 33 bin 720 TL'ye çıkacak. Yani maaş artışının neredeyse tamamı kiraya artışına gidecek. Üstelik maaşlarımızdan kaynakta kesilen Gelir Vergisi, bir kez daha Yeniden Değerleme Oranının altında tutuldu. Yani maaş artışımız yine cebimize girmeden vergiye gidecek, buharlaşacak. Maaşlarımız mum gibi erirken, her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz" diye konuştu.

Gürkan, 10 yıl önce en düşük memur maaşı ile 17 adet çeyrek altın alınabildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün 6 adet bile alınamıyor. 25 yıl önce Türkiye'de bir memur emekli olduğunda emekli ikramiyesi ile ortalama standartlarda bir ev alabiliyordu. Bugün 10 yaşında ikinci el bir otomobil bile alamıyor. 25 yıl önce ortalama memur emeklisi aylığı asgari ücretin 2 katıydı. Bugün asgari ücretin dahi altına inmiş durumda. Gündem biz olunca 'kaynak yok' diyorlar. Oysa bu ülkenin işçisine, asgari ücretlisine, emeklisine, kamu emekçisine insanca yaşam koşulları sunmak için yeterince kaynağı vardır. Ama bu kaynaklar çalışanlara, yoksullaştırılan halka değil bir avuç asalağa faiz, teşvik, hazine garantisi olarak aktarılıyor. Bizlerin gelirleri küçülürken büyüyen sermaye, patronlar, yandaşlar oldu. Antidemokratik uygulamalar yoksullaştırma politikalarına rıza üretmek için dayatılıyor. Bizleri biat eden modern kölelere dönüştürmeye çalışıyorlar. Tam da bu yüzden tüm baskılara karşı emeğimizin ve irademizin değersizleştirilmesine dur demenin zamanıdır. İnsanca yaşanacak ücret yoksa demokrasi de yok. Bir avuç azınlığın lehine olan bu gelir adaletsizliğini, biz seçmedik.

"14 Ocak'ta tüm yurtta iş bırakacağız"

Maaşlarımızda hemen şimdi, Ocak ayından itibaren ek yüzde 20 artış yapılması, 2024 Temmuzdan itibaren hayata geçirilen 'ilave seyyanen ödeneğin' taban maaşlarımıza yansıtılması istiyoruz. İki yıl önce verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesi; tüm kamu emekçilerine 3 bin 600 ek gösterge verilmesi, ilave seyyanen ödenek tutarının mevcut emekli aylıklarına eklenmesi, mülakatın kaldırılmasını talep ediyoruz. Haziran ayına kadar 4688 sayılı yasa başta olmak üzere mevcut mevzuatın Grevli Toplu Pazarlık hakkımızın önündeki engellerin kaldırılması başta olmak üzere evrensel sendikal normlarla uyumlu hale getirilmesini istiyoruz. En geç Haziran ayı sonunda gerçek bir toplu pazarlık masası kurulması, en düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması, kira, kreş ve yol desteği verilmesi, talepleriyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü tüm yurtta üretimden gelen gücümüzü kullanacak, iş bırakacağız."

Kaynak: ANKA

