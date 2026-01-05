KESK'ten TÜİK'e Enflasyon Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KESK'ten TÜİK'e Enflasyon Protestosu

KESK\'ten TÜİK\'e Enflasyon Protestosu
05.01.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KESK, TÜİK önünde enflasyon verilerini protesto etti, yoksullaşmaya dikkat çekti.

ANKARA'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı.

KESK üyesi yaklaşık 100 kişi, bugün açıklanan enflasyon verilerini protesto etmek için TÜİK önünde bir araya geldi. 'TÜİK'in yalanlarına teslim olmayacağız' yazılı pankart açan grup üyeleri, kandil yakıp, gökyüzüne siyah balon bıraktı. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, "Gözümüzü; iğneden ipliğe her şeye yapılan zam fırtınası ile açtığımız bir yılı, 2025 yılını geride bıraktık. Yıllardır devam eden yoksullaştırma politikalarından 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emeklisi olarak bizler de payımıza düşeni aldık. 2025 yılı asgari ücretlisinden emeklisine, işçisinden kamu emekçisine kadar emeği ile geçinen milyonlar için, bizler için adeta bir kabus yılı oldu. Maaşlarımız her ay gittikçe erirken yoksulluğumuz günden güne arttı. Evet, 2025 yılını geride bıraktık. Ama sorunlarımız artarak devam ediyor. Ülkeyi yönetenler yıllardır çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen suni verileri resmi enflasyon olarak açıkladılar. Maaş artışlarımızı TÜİK'in bu sahte verileri ile sınırladılar. Böylece bu ülkenin ezici çoğunluğunu oluşturan bizleri, emeği ile geçim mücadelesi veren milyonları her geçen gün daha fazla yoksullaştırdılar, sefalete ittiler. 6'şar aylık bu artışlar daha ilk bir-iki ayda TÜİK'in sahte enflasyonunun bile altında kaldı. Aylarca enflasyon farkı almak için bekledik. 6'şar aylık periyotlarla hep aynı şeyi yaşamaya devam ettik. Böylece sadece son 2 yılda maaşlarımız yüzde 20 eridi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KESK'ten TÜİK'e Enflasyon Protestosu - Son Dakika

Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor İki dünya yıldızı birden Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu
Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Nefes kesen anlar THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Şırnak’ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi
Onlarca yolcusu vardı Alev alev yandı Onlarca yolcusu vardı! Alev alev yandı

19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
19:33
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:27
Musaba 11’de oynayacak mı Domenico Tedesco’dan cevap
Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 19:59:07. #7.11#
SON DAKİKA: KESK'ten TÜİK'e Enflasyon Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.