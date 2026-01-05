KESK\'ten TÜİK\'e Enflasyon Protestosu

ANKARA'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı.

KESK üyesi yaklaşık 100 kişi, bugün açıklanan enflasyon verilerini protesto etmek için TÜİK önünde bir araya geldi. 'TÜİK'in yalanlarına teslim olmayacağız' yazılı pankart açan grup üyeleri, kandil yakıp, gökyüzüne siyah balon bıraktı. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, "Gözümüzü; iğneden ipliğe her şeye yapılan zam fırtınası ile açtığımız bir yılı, 2025 yılını geride bıraktık. Yıllardır devam eden yoksullaştırma politikalarından 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emeklisi olarak bizler de payımıza düşeni aldık. 2025 yılı asgari ücretlisinden emeklisine, işçisinden kamu emekçisine kadar emeği ile geçinen milyonlar için, bizler için adeta bir kabus yılı oldu. Maaşlarımız her ay gittikçe erirken yoksulluğumuz günden güne arttı. Evet, 2025 yılını geride bıraktık. Ama sorunlarımız artarak devam ediyor. Ülkeyi yönetenler yıllardır çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen suni verileri resmi enflasyon olarak açıkladılar. Maaş artışlarımızı TÜİK'in bu sahte verileri ile sınırladılar. Böylece bu ülkenin ezici çoğunluğunu oluşturan bizleri, emeği ile geçim mücadelesi veren milyonları her geçen gün daha fazla yoksullaştırdılar, sefalete ittiler. 6'şar aylık bu artışlar daha ilk bir-iki ayda TÜİK'in sahte enflasyonunun bile altında kaldı. Aylarca enflasyon farkı almak için bekledik. 6'şar aylık periyotlarla hep aynı şeyi yaşamaya devam ettik. Böylece sadece son 2 yılda maaşlarımız yüzde 20 eridi" ifadelerini kullandı.