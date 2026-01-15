KESK'ten TÜİK'e Sert Eleştiri - Son Dakika
KESK'ten TÜİK'e Sert Eleştiri

15.01.2026 11:12
KESK Sinop Sözcüsü, TÜİK'in enflasyon rakamlarını eleştirerek mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - KESK Sinop Dönem Sözcüsü Berker Şahin, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar çarşıda, pazardaki, sofradaki enflasyonu yansıtmıyor. TÜİK, bağımsız kuruluşların açıkladığı rakamların neredeyse yarısını açıklıyor. TÜİK'i yani bağımsız bir kuruluş olarak görmek en büyük hata olur. TÜİK bu iktidarın bir kuruluşudur ve iktidarın söylediğinden farklı bir şey söylemesi mümkün değildir" dedi.

Sinop'ta Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, artan hayat pahalılığı ve düşük maaşlara tepki göstermek amacıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. TÜİK'in açıkladığı rakamları eleştiren KESK Sinop Dönem Sözcüsü Berker Şahin, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"TÜİK'in açıkladığı rakamlar çarşıda, pazardaki, sofradaki enflasyonu yansıtmıyor. TÜİK, bağımsız kuruluşların açıkladığı rakamların neredeyse yarısını açıklıyor.  TÜİK'i yani bağımsız bir kuruluş olarak görmek en büyük hata olur. TÜİK bu iktidarın bir kuruluşudur ve iktidarın söylediğinden farklı bir şey söylemesi mümkün değildir. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı dünyada 5'inci sırada ama biliyoruz ki aslında bu rakam çok daha yüksek. Bizim maaşlarımız da bu enflasyon farkına göre şekilleniyor.

"Tüm baskılara rağmen mobbinglere rağmen biz mücadelemize devam edeceğiz"

Bu aslında geçmiş dönemin bir telafisi olsa dahi oranların gerçekte olduğunun çok daha altında olması bizim ücretlerimizi her yıl daha fazla eritiyor. KESK olarak 81 ilde üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bıraktık. 81 ilde alanlardaydık. Sesimizi yükselttik. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Ancak hükümet ısrarla bu sese kulak tıkıyor. Ancak emekçileri susturamayacaklar, emekçiler eninde sonunda taleplerini alacaklar, haklarını alacaklar. Ne yaparlarsa yapsın tüm baskılara rağmen mobbinglere rağmen biz mücadelemize devam edeceğiz. KESK'te örgütlenelim. Birlikte mücadele edelim. Bu bozuk düzeni yıkalım diyorum."

Kaynak: ANKA

