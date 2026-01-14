KESK Üyeleri Grevde: Geçinemiyoruz!

(MUĞLA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) "Geçinemiyoruz. Grevdeyiz" sloganlı iş bırakma eylemi kapsamında KESK üyeleri Menteşe, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman'da meydanlara çıktılar.

Menteşe Sınırsızlık Meydanı, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman'da Cumhuriyet Meydanları'nda eylem yaparak halay çeken konfederasyon üyelerine Tüm Emeklilerin Sendikası ile bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de destek verdi.

KESK üyeleri, eylem sırasında, "TÜİK elini cebimizden çek", "Hayat pahalı, emek ucuz, bu böyle gitmez", "Hak verilmez alınır" yazılı dövizler taşıdılar, sloganlar attılar.

KESK adına Ortaca'da konuşan Meral Mete, kamu emekçilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek, "Geçinemiyoruz. İnsanca bir yaşam için bugün hizmet üretmiyoruz, emeğimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

Açıklamada, maaş artışlarının gerçek enflasyon karşısında eridiği vurgulandı. Mete, "Maaşlarımız TÜİK'in gerçeği yansıtmayan verilerine göre artırılıyor. Verilen zamlar daha cebimize girmeden kira ve vergilerle buharlaşıyor" ifadelerini kullandı.

KESK'in taleplerini de sıralayan Mete, "Maaşlarımıza ocak ayından itibaren ek yüzde 20 artış istiyoruz. En düşük kamu emekçisi maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından kamu emekçileri, sloganlar eşliğinde halay çekerek iş bırakma eylemini sürdürdü.