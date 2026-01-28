Keskin, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylar ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Keskin, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafını tercih eden Keskin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğrafını seçti.

Hüseyin Keskin, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası", "Portre"de ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karelerine oy verdi.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Keskin, Filistinlilerin mücadelesinde alınan neticeyi Ali Jadallah'ın fotoğrafının gösterdiğini söyledi.

Keskin, fotoğrafta kutsal beldeler için mücadele eden Gazzelilerin, karşılığında dünya nimetleri vadedilmiş olsa bile topraklarından vazgeçmediklerini, mücadeleleri sonucu terk ettikleri topraklara geri döndüklerinin görüldüğünü vurguladı.

Hüseyin Keskin, "Burada onların cesareti var, yaşama gayesini aslında bir bakıma Gazzeliler bu dönemde tüm dünyaya ve özellikle Müslümanlara yeniden gösteriyor. Seküler bir yaşam tarzının hüküm sürdüğü bu dünyada, ne için mücadele edildiğini, niçin ölünmesi gerektiğini yeniden hatırlatıyorlar. Bu anlamda gerçekten onlara da müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki tüm mazlumların yanında yer alan devletimiz ve milletimiz var"

Türkiye'nin Filistin'e destek vermesinden gurur duyduklarını kaydeden Keskin, "Sadece Filistinli kardeşlerimizin değil dünyadaki tüm mazlumların yanında yer alan devletimiz ve milletimiz var. Biz zalimin karşısında ve mazlumun yanında durmaya, geçmişte olduğu gibi günümüzde ve bundan sonra da devam edeceğiz. Bu da gerçekten şükredilmesi gereken bir durum." şeklinde konuştu.

Hüseyin Keskin, İsrail'in zulmünün arşa ulaştığını, Gazze'de yaşananlara karşı dünyanın sessiz kaldığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Onların zalimliklerinin yanında Avrupalıların özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sözde dünyada adaleti sağlamak için kurdukları bütün kurumların iflasını da görmüş olduk. Birkaç devlet dışında Gazze konusunda Cumhurbaşkanı'mızın sesine destek veren lider sayısı maalesef çok az. Yani o anlamda riyakarlığı, ikiyüzlülüğü de görmüş olduk. Farklı bir durumda dünyayı ayağa kaldıranlar 100 bin mazlumun katledildiği bir coğrafyada sessizliklerini koruyarak, hatta bırakın sessizliklerini korumayı, İsrail'in yanında yer alarak, dünya Müslümanlarına, insanlığa, yaşadığımız çağda ne kadar vicdansız olduklarını kanıtladılar."

Herkesin ders çıkarması gereken bir fotoğraf olduğu için bu kareyi seçtiğini dile getiren Keskin, "AA'mıza teşekkür ediyoruz. Bizim yüz akı kurumlarımızın başında geliyor. Fotoğrafçılıkta zaten AA muhteşem bir performans yakaladı. Tebrik ediyoruz kendilerini. Bir de farkındalık oluşturdukları için AA'ya teşekkürü bir borç biliyoruz." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.