Kestanede bu yıl verim yüksek fiyat düşük - Son Dakika

Kestanede bu yıl verim yüksek fiyat düşük

30.11.2020 11:05
Kestanede bu yıl verim yüksek fiyat düşük, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde kestane verimi yüksek olduğu halde pandemi nedeni ile alıcılar kestaneye ilgi göstermezken, çiftçiler ise beklediği fiyatı alamamış durumda.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kestane verimi yüksek olduğu halde pandemi nedeni ile alıcılar kestaneye ilgi göstermezken, çiftçiler ise beklediği fiyatı alamamış durumda.

Buldan Alandız mahallesinde üretici, kestane veriminin yüksek olduğunu ancak geçtiğimiz yıllara göre alıcıların ilgisinin az olduğunu belirtti. Kestane üretimiyle ünlü olan Alandız mahallesinde üreticiler kestane üretiminin zor ve toplama giderlerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Yörede kuzgun otu olarak tabir edilen eğrelti otlarıyla örtülü kuyulardan çıkarılarak patoz işlemiyle dikenli kabuğundan ayrılmaya başlanılan kestanelerin aynı zamanda boylama işlemi de gerçekleşiyor. Kestane üreticisi Mehmet Çertel, bu yıl kestane toplayanlar için günlük 500 TL yevmiye verdiklerini söyleyerek, "Alıcılar gelmemeye başladı. Gelenler de ya fiyatları düşürüyorlar, ya da az alım yapıyorlar. Pandemi ve ekonomik krizin etkisi var diye düşünüyorum. Giderlerimiz yüksek, silkme işlemi yapan işçilere bu yıl yevmiye beş yüz lira ödedik. Ayrıca toplama işçilerine de ödeme yaptık. İnşallah kısa zamanda ihracatçılar ve toptan alıcılar alımlara başlar da kestane para eder" dedi.

"Bu yıl virüsün etkisinden pek alıcı gelmiyor"

Bölgede bu yıl üç yüz elli ton kestane üretimi yapıldığını dile getiren Alandız Mahallesi Muhtarı Erol Salman, "Fiyatlar toptan olarak elek altı dediğimiz kestane altı, yedi lira, iri kestane on üç ila on dört lira arasında. Tadı ve aroması ile ünlü Alandız kestanesine, kestane şekeri imalatı yapılan Bursa'dan dahi alıcılar geliyordu. Bu yıl virüsün etkisinden pek alıcı gelmiyor. Ama ilerleyen günlerde işlerin daha iyi olacağını umut ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kestanede bu yıl verim yüksek fiyat düşük
Kestanede bu yıl verim yüksek fiyat düşük
Kestanede bu yıl verim yüksek fiyat düşük
Kestanede bu yıl verim yüksek fiyat düşük

Denizli, Buldan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kestanede bu yıl verim yüksek fiyat düşük - Son Dakika


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