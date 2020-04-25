Kevin de Bruyne'e göre en iyisi Sadio Mane

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin Belçikalı futbolcusu Kevin de Bruyne, Liverpool'un yıldızı Sadio Mane hakkında önemli bir açıklama yaptı.









Corona virüsü nedeniyle askıya alınan ligin geleceği belirsizliğini korurken en yakın rakibine 20 puan fark atan Liverpool'un şampiyon ilan edilip edilmeyeceği konusu da bilinmez bir denklem olarak kamuoyunu meşgul ediyor.



BT Sport'a açıklamalarda bulunan de Bruyne, Liverpool'un Senegalli yıldızının "Yılın Futbolcusu" ödülünü alması gerektiğini dile getirdi.



Başarılı orta saha oyuncusu, "Liverpool'un bu seneki en önemli oyuncusuydu. Eğer birini seçmem gerekirse bu kesinlikle Mane olurdu" ifadelerini kullandı.



Ligde oynadığı 29 maçın 27'sini kazanan Liverpool'un 28 yaşındaki yıldızı, Premier Lig'de oynadığı 26 maçta 14 gol atıp 9 asist yaptı.



