KGC Başkanı Metin Kösedağ, yeniden seçildi

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanlığına mevcut başkan Metin Kösedağ yeniden seçildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda Metin Kösedağ ile Recep Bulut yarıştı.

Kösedağ, seçim öncesi konuşmasında, bugüne kadar yaptığı hizmetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Meslektaşlarına yapılması planlanan yeni konut projesinin müjdesini veren Kösedağ, "Kayseri Gazeteciler Cemiyeti başkanı olsam da olmasam da Gazeteciler Konut Yapı Kooperatifiyle ilgiyi, yeni projemizle ilgiyi başvurumuzu çoktan yaptık. Kimseye de söylemedik, bugün bu müjdeyi de herkese söylüyorum. Çünkü biz daha önce yaptık, bir daha yapacağız." diye konuştu.

Bulut ise daha kucaklayıcı, iletişime açık, her üyenin her an cemiyetle iletişim kurabileceği bir cemiyet yapısı oluşturma amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Cemiyeti çok daha iyi bir seviyeye getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bulut, içinde bulundukları sıkıntılı süreci de omuz omuza vererek atlatacaklarını kaydetti.

196 üyenin oy kullandığı seçimde Kösedağ 108, Bulut ise 88 oy aldı.

Kösedağ'ın yönetim kurulu listesinde Canan Bayram, Orhan Canbulatel, Kürşat Açıkgöz, Demet Öztürk, Mustafa Gürbüz, Mustafa Duran, Ahmet Şan, Erkinbeğ Uygurtürk, Rifat Kural, Salih Karakuzu, Emre Şapçı ve Ali Altuntaş yer aldı.