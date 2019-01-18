Son Dakika Haberleri: Khk ile Kapatılan Yarsav'ın Eski Başkanı Murat Arslan, "Silahlı Terör Örgütüne Üyelik" Suçundan 10...

Khk ile Kapatılan Yarsav'ın Eski Başkanı Murat Arslan, "Silahlı Terör Örgütüne Üyelik" Suçundan 10...

1 saat önce

KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Khk ile Kapatılan Yarsav'ın Eski Başkanı Murat Arslan,
KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Murat Arslan, Yargıçlar Ve Savcılar Birliği, Güncel
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