Khk ile Kapatılan Yarsav'ın Eski Başkanı Murat Arslan, "Silahlı Terör Örgütüne Üyelik" Suçundan 10...
1 saat önce
KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan
, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:35 Kaynak: AA
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