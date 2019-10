KIA'dan ekim kampanyası

CARMEDYA.COM - KIA, ekim ayında tüm binek KIA modellerini yüzde sıfır faizle satışa sunuyor.







Markanın Sportage modeli, ekim ayına özel olarak 50 bin TL'ye sıfır faiz ile aylık 2 bin 780 TL'den başlayan taksit fırsatıyla satışa sunuluyor.



Diğer yandan KIA Picanto, Rio ve Stonic'deise 25 bin TL'ye yüzde sıfır faiz avantajı ile ayda bin 390 TL'den başlayan taksit imkanları mevcut.



Markanın Ceed modelinde de 60 bin TL'ye 18 ay yüzde sıfır faiz avantajı bulunuyor.



Ticari araç sınıfındaki modeli Bongo da, 30 bin TL'ye 12 ay sıfır faiz fırsatına sahip.



