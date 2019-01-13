Son Dakika Haberleri: Kıble ve Yön Tayininde Yeni ve Güvenilir Metot Bulundu

Kıble ve Yön Tayininde Yeni ve Güvenilir Metot Bulundu

1 saat önce

Kıble ve yön tayininde yeni ve güvenilir metot bulunduERZURUM - Jeofizik Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Rufai Çınar bir süredir üzerinde çalıştığı araştırma ile kıble ve yön tayininde yeni ve güvenilir bir model keşfettiğini açıkladı.

Kıble ve yön tayininde yeni ve güvenilir metot bulundu

ERZURUM - Jeofizik Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Rufai Çınar bir süredir üzerinde çalıştığı araştırma ile kıble ve yön tayininde yeni ve güvenilir bir model keşfettiğini açıkladı.
Çınar bu güne kadar kıble tayininde en çok kullanılan yöntemin güneş kıble saati ve pusula olduğunu belirterek, "Her hangi bir şehrin kıble tespitinde kıble saati doğru bir yöntem olmakla beraber, ancak gün içerisinde kıble saatinin geldiği zamanda iki veya üç dakika içerisinde uygulama imkanı bulunmaktaydı. Pusula yönteminde ise pusula kıbleyi değil manyetik Kuzey ve Güneyi göstermektedir. Bilindiği üzere her şehrin kıble açısı farklı olduğundan dolayı bu açının bilinerek pusula üzerinde Güneyden Doğuya veya Batıya doğru Kıble açısı kadar saptırılarak bulunması esasına dayanır. Ancak, pusula manyetik ortamlardan (bina içiresinde kiriş, kolon, tabla,) ve baz istasyonları, telefonları etkilendiği için Kuzeyi veya Güneyi değil de farklı yönleri gösterebilmektedir. Ayrıca pusulada ki hassasiyet en düşük 5 derece olup pusulanın salınımı da eklendiği zaman 7-8 derece fark etmektedir" diye konuştu.
Oysa Kıbleden 5 derece saptığımız zaman Kabe'den 177 kilometre, 10 derece saptığımız zaman da 355 kilometre fark ettiğini vurgulayan Çınar, "Bu çok büyük bir hata oranıdır. Değil Kabe'yi tutturmak Mekke şehri dahi tutturulamaz. Zaten 24 Dereceden sonrası Suudi Arabistan'ın dışına çıkılmaktadır. Bizim bulduğumuz metotda ise Kabe'nin Kıble açısı ve güneşin yatay açısı ( azimut ) 1 derecenin onda bir hassasiyetinde hesaplanmakta ve pusuladan daha büyük bir çember üzerinde güneşin ve Kıblenin yönleri gösterilmektedir" diye konuştu.
Kullanıcıların yapacağı tek şeyin https://www.errufai.com/Aylik-Namaz-Vakitleri-Kible.html arama kısmına bulunduğu İl, İlçe veya köyü yazarak harita üzerinde konumunu tespit etmek, sonra telefonunu yan çevirerek telefonda bulunan güneş resmi ile gökyüzündeki güneşi işareti ile hizalamak olduğunu anlatan Çınar, "Çember üzerindeki Kıble yazan YEŞİL küçük daire sizin gerçek Kıble'nizdir. Bu metodu gökyüzünde güneşin olduğu her saat ve her dakika uygulayabilirsiniz. Yanılma ve hata payı yoktur. Yeter ki siz konumunuzu doğru girin ve güneşi hizalayın" dedi.
Jeofizik Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Rufai Çınar, geceleri de ayın konumuna göre Kıble, gerçek Kuzey ve gerçek Güneyi tespit etmek için çalışmalarını devam ettirmekte olduğunu bir veya iki hafta içerisinde bunun da hazır olacağını sözlerine ekledi.
Çalışmanın tüm dünya Müslümanlarının internet olmadan da kullanabilmesi için uygulama şekline dönüştürülmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Çınar, uygulamayı yazabilecek gönüllü kişilerin kendisiyle irtibata geçmesini beklediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Çınar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana

Uyuşturucudan Kurtulması İçin İhbar Ettiği Oğlu, 15 Yıl Hapis Cezası Aldı Hande Erçel'in Annesinin Cenazesine Katılan Burak Deniz'in Hali, Yürekleri Dağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 12:06:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıble ve Yön Tayininde Yeni ve Güvenilir Metot Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]