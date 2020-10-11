Kıbrıs'ta ırkçı ELAM'dan Maraş provokasyonu - Son Dakika

Kıbrıs'ta ırkçı ELAM'dan Maraş provokasyonu

11.10.2020 22:25
Kıbrıs'ta ırkçı ELAM'dan Maraş provokasyonu, System.String[]

Kıbrıs Rum kesiminde faaliyet gösteren aşırı sağ eğilimli ve ırkçı Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) taraftarları geçtiğimiz gün Maraş'ın 46 yıl sonra kısmi olarak açılmasını provoke ederek, Derinya Sınır kapısında havai fişekle protesto düzenledi.

Kıbrıs Rum kesiminde faaliyet gösteren aşırı sağ eğilimli ve ırkçı Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) taraftarları geçtiğimiz gün Maraş'ın 46 yıl sonra kısmi olarak açılmasını provoke ederek, Derinya Sınır kapısında havai fişekle protesto düzenledi.

Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a geçmeye çalışan fanatik Rumlar, Türk tarafına doğru havai fişek atarak eylem yaptı. Havai fişeklerden iki tanesinin ara bölgeye düştüğü belirtildi. Atılan havai fişekler yangına neden oldu. KKTC polisinden yapılan açıklamada yangının devam ettiği bildirildi. KKTC polisi, Derinya bölgesinin Türk tarafında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kıbrıs'ta ırkçı ELAM'dan Maraş provokasyonu - Son Dakika

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