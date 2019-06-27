Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta kalça kemiği kırılan genç kız, uçak ambulansla Gaziantep'e getirildi
Son Dakika Sağlık Haber

Kıbrıs'ta kalça kemiği kırılan genç kız, uçak ambulansla Gaziantep'e getirildi

1 saat önce

Kıbrıs'ta kalça kemiği kırılan genç kız, uçak ambulansla Gaziantep'e getirildiGAZİANTEP - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kalça kemiği kırılan 22 yaşındaki Nisa Karaçoroğlu, Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla tedavi edilmek üzere Gaziantep'e getirildi.

Kıbrıs'ta kalça kemiği kırılan genç kız, uçak ambulansla Gaziantep'e getirildi
GAZİANTEP - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kalça kemiği kırılan 22 yaşındaki Nisa Karaçoroğlu, Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla tedavi edilmek üzere Gaziantep'e getirildi.
KKTC'de oturduğu evin balkonundan düşerek kalça kemiği kırılan Nisa Karaçoroğlu, KKTC'de tedavi imkanları bulamadı. Sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanlığına ulaşan Nisa Karaçoroğlu, tedavi edilmek için Türkiye'ye dönmek istedi. Üniversite öğrencisi Karaçoroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. KKTC'de kaldığı yerden alınan genç kız, Bakanlığa ait uçak ambulansla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de girişimleriyle Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havalimanı'nda ambulansa taşınan Karaçoroğlu, tedavi edilmek üzere 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü.
Genç kızın üvey babası Osman Güneş, kızının Gaziantep'e getirilmesine katkı sağlayan KKTC ve Türkiye'deki yetkililere teşekkür etti.
(
Kıbrıs'ta kalça kemiği kırılan genç kız, uçak ambulansla Gaziantep'e getirildi
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
Genç, Gaziantep, Kıbrıs, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Altaylı, yeni parti kuracağı konuşulan Ali Babacan'ın en yakınındaki ismi paylaştı İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü! 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı 16 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Dolabında bu resim bulundu Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 23:33:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta kalça kemiği kırılan genç kız, uçak ambulansla Gaziantep'e getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]