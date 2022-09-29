Yetkili: Ukrayna'nın Tarım Arazilerinin Sulama Ağını Eski Haline Getirmek İçin 15 Milyar Dolara İhtiyacı Var - Son Dakika
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Yetkili: Ukrayna'nın Tarım Arazilerinin Sulama Ağını Eski Haline Getirmek İçin 15 Milyar Dolara İhtiyacı Var

29.09.2022 17:04
Yetkili: Ukrayna'nın Tarım Arazilerinin Sulama Ağını Eski Haline Getirmek İçin 15 Milyar Dolara İhtiyacı Var

KİEV, 29 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna'da hükümete bağlı Ukrinform haber ajansının Tarım Politikası ve Gıda Bakanı danışmanı Mykhailo Sokolov'a atıfta bulunduğu Çarşamba günkü haberine göre, ülkenin tarım arazilerini sulama ağını eski haline getirmek için yaklaşık 15 milyar ABD dolarına...

KİEV, 29 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna'da hükümete bağlı Ukrinform haber ajansının Tarım Politikası ve Gıda Bakanı danışmanı Mykhailo Sokolov'a atıfta bulunduğu Çarşamba günkü haberine göre, ülkenin tarım arazilerini sulama ağını eski haline getirmek için yaklaşık 15 milyar ABD dolarına ihtiyacı bulunuyor. Sokolov, Ukrayna'da yaklaşık 5 milyon hektarlık bir alanı kaplayan sulama sistemlerinin restorasyona ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sokolov'a göre, Ukrayna makamları devlet operatörlerinin tarım arazileri sulama sektörüne yatırım çekmesini sağlayacak bir yasa tasarısı hazırladı. Ukrayna geçen sene 106 milyon tondan fazla tahıl, bakliyat ve yağlı tohum hasadı yaparak dünyanın en büyük tarım üreticilerinden biri oldu.

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Kaynak: Xinhua

Ukrinform, Ukrayna, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yetkili: Ukrayna'nın Tarım Arazilerinin Sulama Ağını Eski Haline Getirmek İçin 15 Milyar Dolara İhtiyacı Var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yetkili: Ukrayna'nın Tarım Arazilerinin Sulama Ağını Eski Haline Getirmek İçin 15 Milyar Dolara İhtiyacı Var - Son Dakika
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