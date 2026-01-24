Kılıç Deniz İhracatta İkinci, Liderliği Sürdürüyor - Son Dakika
Kılıç Deniz İhracatta İkinci, Liderliği Sürdürüyor

Kılıç Deniz İhracatta İkinci, Liderliği Sürdürüyor
24.01.2026 10:39
Kılıç Deniz Ürünleri, EİB 2025 verilerine göre Ege'nin en çok ihracat yapan ikinci firması oldu.

KILIÇ Deniz Ürünleri Üretimi A.Ş., Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından açıklanan 2025 yılı ihracat rakamlarına göre, sektör ayrımı gözetilmeksizin Ege Bölgesi'nin en fazla ihracat yapan ikinci firması olurken, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektöründeki liderliğini sürdürdü.

Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi A.Ş., EİB tarafından açıklanan 2025 yılı ihracat rakamlarına göre, sektör ayrımı gözetilmeksizin Ege Bölgesi'nin en fazla ihracat yapan ikinci firması oldu. Anaç balıktan sofraya uzanan tam entegre üretim modeliyle faaliyet gösteren ve yem üretimi, yavru balık yetiştiriciliği, işleme, paketleme, lojistik ile pazarlama süreçlerini kendi bünyesinde yürüten şirket, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektöründeki ihracat liderliğini ise sürdürdü.

ABD, İtalya, Hollanda ve Tunus'taki yurt dışı ofisleri aracılığıyla yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren, levrek ve çipura başta olmak üzere Türk somonu, mavi yüzgeçli orkinos ile alabalık gibi ürünleri dünya pazarlarına sunan Kılıç Deniz adına sektör birinciliği ödülü, 'İhracatın Yıldızları 2025' Ödül Töreni kapsamında Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hilay Ağaoğlu'na, Türkiye İhracatçı Birlikleri Başkanı Mustafa Gültepe, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit tarafından takdim edildi. Sektör ayrımı gözetilmeksizin verilen ihracat ikinciliği ödülü ise KLC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan'a Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından takdim edildi.

'DEĞER YARATMANIN GURURUNU TAŞIYORUZ'

Ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Sinan Kızıltan, "Bu ödüller; Kılıç'ın entegre üretim yaklaşımının, uzun vadeli ve doğru planlamaya dayalı büyüme anlayışının ve sürdürülebilir yatırımlarla güçlenen kurumsal yapısının bir yansımasıdır. Aynı zamanda üretimden lojistiğe kadar tüm süreçlerde özveriyle çalışan ekiplerimizin ortak emeğinin bir sonucudur. Türk su ürünlerini dünya sofralarına ulaştırarak ülkemiz için değer yaratmanın gururunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İHRACATTA GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI BÜYÜME

Şirket, 2024 yılında ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 34, 2025 yılında ise yaklaşık yüzde 19 artırdı. Son üç yıllık dönemde toplam ihracat artışı yaklaşık yüzde 60 olarak kaydedildi. Kılıç Deniz'in ihracat performansının son üç yılda istikrarlı ve güçlü bir büyüme sergilediği belirtildi.

Öte yandan yenilenebilir enerji yatırımları, çevreye duyarlı üretim modelleri ve izlenebilirlik uygulamalarıyla sürdürülebilirliği büyüme stratejisinin merkezine aldığı belirtilen Kılıç Deniz'in Türkiye'nin su ürünleri ihracatındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıç Deniz İhracatta İkinci, Liderliği Sürdürüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kılıç Deniz İhracatta İkinci, Liderliği Sürdürüyor - Son Dakika
