Kılıç'tan TRT'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıç'tan TRT'ye Sert Eleştiriler

06.05.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Kılıç, TRT'nin yayıncılık anlayışını eleştirerek kültürel çeşitliliğin yok sayıldığını belirtti.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "TRT, bir siyasi anlayışın sesi değil, 85 milyonun ortak sesidir. Kültürel çeşitliliği yok sayan, toplumu tek tipleştiren bir yayıncılık anlayışı kamu hizmeti değil, açık bir dayatmadır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TRT ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddiaları soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kılıç, TRT FM yayınlarında müzik çeşitliliğinin bilinçli şekilde daraltıldığı ve yayın akışının tek bir müzik türüne indirgenerek toplumun kültürel zenginliğinin yok sayıldığı yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu belirtti. Tek tip yayın anlayışının yalnızca bir editoryal tercih değil, ideolojik bir yönlendirme olduğunu belirten Kılıç, "TRT, bir siyasi anlayışın sesi değil, 85 milyonun ortak sesidir. Kültürel çeşitliliği yok sayan, toplumu tek tipleştiren bir yayıncılık anlayışı kamu hizmeti değil, açık bir dayatmadır" dedi.

"Telif hakkı ihlali suçtur"

TRT bünyesinde dile getirilen iddialardan birinin ise yayınlarda telif hakkı ihlallerine göz yumulduğu ve personelin YouTube üzerinden içerik indirerek yayına vermeye zorlandığı yönünde olduğunu ifade eden Kılıç, hukuki ve cezai sorumluluk doğuran bir durum olduğunun altını çizerek, "Bir kamu kurumu, hukuku çiğnemeye teşvik edemez. Telif hakkı ihlali yalnızca etik bir sorun değil, açık bir suçtur. Eğer bu iddialar doğruysa, TRT yönetimi bizzat hukuk dışı bir düzenin parçası haline getirilmiştir" diye konuştu

"Baskı ve mobbing kabul edilemez"

TRT çalışanlarına yönelik baskı ve mobbing iddialarına da değinen Kılıç, mesai saatleri dışında yapılan müdahaleler, gece yarısı aramaları ve keyfi talimatların çalışma barışını ortadan kaldırdığını ifade ederek "Devletin kurumu, çalışanına baskı kuran bir yapıya dönüşemez. Bu anlayış, yalnızca kurumu çürütmez; kamu hizmetinin niteliğini de yok eder. Liyakat yerine biatın esas alındığı her yapı, er ya da geç işlevsiz hale gelir" dedi.

"Kamu kurumlarında hukuk geri plana itiliyor"

TRT'nin köklü kurumsal hafızasının ve yayıncılık birikiminin, keyfi yönetim anlayışıyla aşındırıldığını belirten Kılıç, profesyonel arşiv sistemleri yerine kontrolsüz ve kalitesiz dijital içerik kullanımının teşvik edilmesinin kurumun yayın kalitesini de düşürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bu tablo yalnızca bir yayın politikası meselesi değildir. Bu tablo, kamu kurumlarının nasıl içinin boşaltıldığının, hukukun nasıl geri plana itildiğinin somut bir göstergesidir."

"İddialar tüm yönleriyle araştırılmalı"

Söz konusu iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirten Kılıç, TRT FM'in müzik yelpazesinin bilinçli olarak daraltılıp daraltılmadığını, alternatif müzik türlerinin engellenip engellenmediğini, içeriklerin YouTube üzerinden indirilmesi talimatını, Radyo Daire Başkanlığı hakkında idari soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını, TRT'de mobbing iddialarının incelenip incelenmediğini ve korsan içerik kullanımına ilişkin herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu ve "TRT halkın kurumuysa, bu soruların cevabı da halka verilmek zorundadır. Kamu gücü kullanan hiç kimse hukukun ve milletin denetiminin üzerinde değildir" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıç'tan TRT'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene’yi istiyor 22 milyon Euro’luk dev teklif İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene'yi istiyor! 22 milyon Euro'luk dev teklif
Kolombiya’da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti Kolombiya'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı

15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:20
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 15:42:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Kılıç'tan TRT'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.