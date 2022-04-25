Kılıçdaroğlu: "Gezi Direnişi; Kardeşliğe ve Demokrasiye Adanmış Bir Millet Hareketiydi. Az Kaldı; Bu Zulme Son Vereceğiz" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında verilen hapis cezası kararlarına, "Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor… Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz" tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında verilen hapis cezası kararlarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor… Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz!"