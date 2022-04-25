Kılıçdaroğlu: "Gezi Direnişi; Kardeşliğe ve Demokrasiye Adanmış Bir Millet Hareketiydi. Az Kaldı; Bu Zulme Son Vereceğiz" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Gezi Direnişi; Kardeşliğe ve Demokrasiye Adanmış Bir Millet Hareketiydi. Az Kaldı; Bu Zulme Son Vereceğiz"

25.04.2022 21:38
Kılıçdaroğlu: "Gezi Direnişi; Kardeşliğe ve Demokrasiye Adanmış Bir Millet Hareketiydi. Az Kaldı; Bu Zulme Son Vereceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında verilen hapis cezası kararlarına, “Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor… Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz” tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında verilen hapis cezası kararlarına, "Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor… Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz" tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında verilen hapis cezası kararlarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor… Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz!"

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Gezi Parkı, İktidar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Gezi Direnişi; Kardeşliğe ve Demokrasiye Adanmış Bir Millet Hareketiydi. Az Kaldı; Bu Zulme Son Vereceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Gezi Direnişi; Kardeşliğe ve Demokrasiye Adanmış Bir Millet Hareketiydi. Az Kaldı; Bu Zulme Son Vereceğiz" - Son Dakika
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