Kılıçdaroğlu, GYİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kılıçdaroğlu, GYİAD yönetimini, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

Kabulde, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da hazır bulundu.