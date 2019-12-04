Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, GYİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, GYİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, GYİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kılıçdaroğlu, GYİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kılıçdaroğlu, GYİAD yönetimini, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

Kabulde, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da hazır bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Pamukçu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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