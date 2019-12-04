Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu, GYİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti - Son Dakika
Kılıçdaroğlu, GYİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:48 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Kılıçdaroğlu, GYİAD yönetimini, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.
Kabulde, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da hazır bulundu.
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı