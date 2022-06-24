Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kültür merkezi ve sahil düzenlemesi çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kültür merkezi ve sahil düzenlemesi çalışmalarını inceledi

24.06.2022 18:17
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kültür merkezi ve sahil düzenlemesi çalışmalarını inceledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'de yapımı süren kültür merkezi inşaatı ile Büyükçekmece'deki sahil düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'de yapımı süren kültür merkezi inşaatı ile Büyükçekmece'deki sahil düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde İBB'nin düzenlediği, 'İstanbul'a Hizmette 3 Yıl' programına katıldı. Kılıçdaroğlu, program sonrası İmamoğlu ile birlikte İBB Arnavutköy Kültür, Spor, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulunup yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, ardından Büyükçekmece- Beylikdüzü İlçesi 1.Etap 1. Kordonboyu Düzenleme İnşaat'ında incelemelerde bulundu. Buradaki çalışalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, yanındakilerle fotoğraf çektirdi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kültür merkezi ve sahil düzenlemesi çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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