CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde İBB'nin düzenlediği, 'İstanbul'a Hizmette 3 Yıl' programına katıldı. Kılıçdaroğlu, program sonrası İmamoğlu ile birlikte İBB Arnavutköy Kültür, Spor, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulunup yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, ardından Büyükçekmece- Beylikdüzü İlçesi 1.Etap 1. Kordonboyu Düzenleme İnşaat'ında incelemelerde bulundu. Buradaki çalışalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, yanındakilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kültür merkezi ve sahil düzenlemesi çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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