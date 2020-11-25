Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

25.11.2020 13:57
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaretinden dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Akşener, Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine ilişkin, "Ekonomide, adalette reform yapılacağı, iddia edildi. Sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu hapisten yeni çıkmış biri tarafından tehdit edildi. Bu tehdidin sahibi Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı tarafından sahiplenildi. İlk defa bir siyasetçi, tehdidin sahibine sahip çıktı. Sonra Sayın Arınç bir konuşma yaptı. Sonra küçük ortağın sözleri sonrası Sayın Arınç'ı tahkir eden bir konuşma yapmak zorunda kaldı Sayın Erdoğan. Bu konuşmadan sonra Sayın Arınç istifa etmek zorunda kaldı" diye konuştu.

Akşener, erken seçim istediklerini belirterek, "Biz seçim istiyoruz. Türkiye bu halde gidemez. Liyakat, şeffaflık yok. Kodamanlara aktarılan paralar, fakirin ölüme terk edildiği bir Türkiye. Hak, hukuk, demokrasi, adalet yok. Bizim Meclis'teki sayımız bunu getirmeye yetmiyor. Sayın Bahçeli seçim isterse yandı gülüm keten helva diye görüyorum" diye konuştu.'SORUNLAR BÜYÜYOR VE DERİNLEŞİYOR'Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin iyi yönetilmediğini savunarak, "Türkiye savruluyor. Yönetilmesi için devlette liyakat olması lazım. Rejim değiştikten sonra Türkiye'nin sorunları sağlıklı saptanabiliyor mu? Sorunlar çözülüyor mu? Sorunlar büyüyor ve derinleşiyor. Buna karşı çözüm üretilmiyor. Çözüm üretmek isteyenler var AK Parti içinde; ama küçük ortak, büyük ortağı esir almış durumda. Ne Bülent Arınç ne başkası düşüncelerini ifade edebiliyor. AK Parti gibi bir partinin küçük bir partinin tutsağı haline gelmesi Türkiye'nin yönetilmediği anlamına geliyor. Türkiye yönetilmiyor, hepimiz bunun tanığıyız" dedi.'TÜRKİYE'NİN BURADAN KURTULMASI LAZIM'

Kılıçdaroğlu, geçen her gün toplumun üzerindeki maliyetin arttığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin hem kendi içinde hem uluslararası alanda ciddi bir zafiyet yaşadığı gerçektir; Türkiye'nin buradan kurtulması lazım, Türkiye'nin demokratikleşmesi, adaletin olması lazım. Bunun yolu bellidir, halkın hakemliğine başvurmak lazım, halktan korkmamak lazım. Vatandaş perişan. Memnunsa zaten sizi tekrar getirir. Bütün sorunların çözümünde halk temel adrestir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret - Son Dakika


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