Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Efes'e kutlama
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Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Efes'e kutlama

19 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Efes'e kutlama, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes'i tebrik etti.
Twitter hesabından kutlama mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:08 Kaynak: AA
Anadolu Efes, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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