Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Efes'e kutlama
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes'i tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:08 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes
'i tebrik etti. Twitter
hesabından kutlama mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.
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