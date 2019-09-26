Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Jacques Chirac için başsağlığı mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan Jacques Chirac için başsağlığı mesajı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Jacques Chirac için başsağlığı mesajı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Jacques Chirac'ın vefatı dolayısıyla Twitter hesabından Fransızca bir mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, Chirac'ın ailesine ve Fransız halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Jack Chirac, Fransa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:44 Kaynak: AA
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