CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev hapsinde bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Dedetaş'ın moralinin iyi olduğunu belirterek bir an önce görevine dönmesini istediğini söyledi.

90 GÜNLÜK TUTUKLULUĞUN ARDINDAN EV HAPSİNE ALINMIŞTI

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yaklaşık 90 günlük tutukluluğun ardından 29 Ekim'de konutu terk etmeme şartıyla tahliye edilmişti.

Dedetaş hakkındaki ev hapsi tedbiri ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ise devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖREVİNE DÖNMESİ ÇAĞRISI

Kemal Kılıçdaroğlu, Dedetaş'ı evinde ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dedetaş'ın başarılı bir belediye başkanı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, yeniden görevine dönerek Üsküdarlılara hizmet etmesini arzuladıklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sinem Hanım'ı ziyaret ettim. Başarılı bir Üsküdar Belediye başkanıydı. Bir dönem tutuklandı. Şimdi ev hapsinde. Bir an önce adaletin gerçekleşmesini, Sinem Hanım'ın tekrar görevine başlayarak Üsküdarlılara hizmet etmesini istiyorum. En büyük arzumuz bu. Başarılı bir belediye başkanı, hizmet etme aşkı içinde görevine hazır.”

“MORALİ GAYET İYİ”

Ziyaret sırasında Dedetaş'ın moralinin iyi olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, belediye başkanının hukuki sürecin sonuçlanmasını beklediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, açıklamasını “Morali de gayet iyi ama adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyor” sözleriyle tamamladı.