Kılınç, Musalla Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Kılınç, Musalla Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
26.11.2020 16:18
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Musalla Mahallesini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Musalla Mahallesini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.
Özellikle mahallede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine bilgiler veren Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmalardan da bahsetti.
Mahalle sakinleri ise mahallelerine yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN
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