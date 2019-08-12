Son Dakika Haberleri: Kilis Belediyesinde bayramlaşma
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Kilis Belediyesinde bayramlaşma

12 dakika önce

Kilis Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

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Kilis Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Kilis Belediyesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, Kilis Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu, Servet Ramazan, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
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