Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98 yıl dönümü kutlandı

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, kentte görkemli etkinlikler ile kutlandı.



Kutlama programı, sabah saatlerinde Asri Mezarlık'ta şehitlik ziyareti ile başladı. Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ile protokol üyeleri İslahiye Caddesi'nde Kilis'e temsili giriş yapacak olan Kilis Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı ile Kuva-yi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyelerini çiçeklerle karşıladı. Daha sonra protokol üyeleri önde, Kuva-yi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyeleri arkada Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu Atatürk büstüne çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasında sonra Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yaptığı konuşmada Kilis'in şanlı bir direniş gerçekleştirdiğini ifade ederek, "1. Dünya Savaşı'nda yurdu işgal kuvvetleri tarafından işgal edildiğinde Kilis yakınlarına gelen İngiliz müfrezesi kışı Kilis'te geçireceklerini bildirerek 6 Aralık 1918 günü Kilis'i işgal etmiş, 22 Ekim 1919 tarihinde İngilizler Kilis'ten çekilerek yerlerini Fransızlara bırakmış ve Fransız işgal kuvvetleri Kilis' i fiilen işgal etmiş. Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde giriştiği ve gerçek bir vatanseverlik destanı olan Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasında bağımsızlığını, özgürlüğünü ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını tüm dünyaya göstermiş, İlk Kuvayı Milliye olarak nitelenen çetelerimiz Fransızlarla karşı yıldırma harekatına geçmiş, pek çok şehit verilmiş, boğaz boğaza süngü çarpışmaları olmuş, düşmana büyük kayıp verdirmişlerdir. Kilis halkı Milli Mücadelenin en çetin olaylarına,en zorlu çatışmalarına tanık olmuş İngiliz ve Fransız işgallerine karşı direnişler burada olmuş,direnişe genci yaşlısı kadını ve çocuğuyla tüm halkın katılımı ile aylar süren kurtuluş mücadelesi sonunda Fransız işgal kuvvetleri Kilis'ten çekileceklerini bildirmiş, Kuva-yı Milliyecilerimiz Polat bey önderliğinde 7 Aralık 1921 günü Kilis'e girerek, hükümet konağındaki Fransız bayrağını indirip sonsuza kadar dalgalanacak Türk bayrağını çekmişlerdir. Kahraman Kilislilerin gösterdikleri bu direniş, bağımsızlık ve özgürlüğe olan tutkumuzun bir göstergesidir. Bu anlamlı günde, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, gazilerimizi saygıyla anıyor ve tüm Kilisli vatandaşlarımızın 7 Aralık Kurtuluş Bayramı'nı kutluyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.



Öğrencilerin şiir okumasından sonra Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı gösteri sundu. Hafta nedeniyle yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül takdimi sonrası halk oyunları gösterisi ile devam eden program resmi geçit töreniyle sona erdi. - KİLİS