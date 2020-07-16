Kilis'te 15 Temmuz, anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Kilis'te 15 Temmuz, anma töreni düzenlendi

Kilis'te 15 Temmuz, anma töreni düzenlendiKİLİS'te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi, şehitler için dualar okundu.

Kilis'te 15 Temmuz, anma töreni düzenlendi

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KİLİS'te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi, şehitler için dualar okundu.

Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Garnizon ve 1.Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehitlerine ait fotoğraf sergisinin gezilmesinden sonra tören alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından hatim duası okundu. Öğrencilerin 15 Temmuz şiirlerini okumasının ardından Halk Eğitim Merkezi Mehter takımı gösteri sundu. Din görevlilerinin ilahi okumasıyla devam eden programda bir konuşma yapan Kilis Valisi Recep Soytürk, "Türk Silahlı Küvetlerinin içine sızmış bir gurup hain, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, bomba atıyor, silahla tarıyor, yine aynı mantıkla, kafalarını satmış, kafalarını, zekalarını kullanamayan bu hainler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba attılar, özel hareketin üzerine bomba attılar, Cumhurbaşkanımızın oteline saldırıda bulundular, silah sıktılar, korumalarını şehit ettiler. Başkanımızın aracına silah sıktılar? dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezi üyeleri 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde dereceye girenler tarafından Kilis Valisi Recey Soytürk'e flama takdim etti.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kilis'te 15 Temmuz, anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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