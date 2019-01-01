Son Dakika Haberleri: Kilis'te 180 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kilis'te 180 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Kilis'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 180 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kilis'te 180 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Kilis'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 180 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak ve sahte içkinin ele geçirilmesi için operasyon düzenledi. Operasyonda Şörhabil Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada 111 adet kutu viski, 69 adet muhtelif markalarda viski, rakı, votka olmak üzere 180 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatılırken, 1 şahıs da gözaltına alındı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Polis, Kilis, 3. Sayfa
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