Kilis'te 180 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi
1 saat önce
Kilis'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 180 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Kilis
'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 180 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak ve sahte içkinin ele geçirilmesi için operasyon düzenledi. Operasyonda Şörhabil Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada 111 adet kutu viski, 69 adet muhtelif markalarda viski, rakı, votka olmak üzere 180 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatılırken, 1 şahıs da gözaltına alındı. - KİLİS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:41 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı
Sinir Krizi Geçiren Bir Kız, Kavgada Erkeğin Saçını Tutarak Uzun Süre Bırakmadı
Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?