Kilis'te 6500 aileye kıyafet yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te 6500 aileye kıyafet yardımı - Son Dakika

Kilis'te 6500 aileye kıyafet yardımı

6 saat önce

Kilis'te 6500 aileye kıyafet yardımıKİLİS'te, Kızılay tarafından 6 bin 500 Suriyeli ve Türk vatandaşına kıyafet yardımında bulundu.

Kilis'te 6500 aileye kıyafet yardımı

KİLİS'te, Kızılay tarafından 6 bin 500 Suriyeli ve Türk vatandaşına kıyafet yardımında bulundu.

Kızılay Şube Başkanı Adnan Erdoğan, 'Aile ve çocuklar üşümesin' kampanyası başlattıklarını ifade ederek, şu ana kadar 6 bin 500 kişiye yardımda bulunduklarını söyledi. Yardımlar sırasında ayırım yapmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını dile getiren Erdoğan, "Türk ve Suriyeli vatandaşlara, kıyafet yardımı yaptık. Sadece merkez de değil, kırsaldaki 3 köyümüzde ihtiyaç sahipleri çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Kilis'te 6500 aileye kıyafet yardımı

Adnan Erdoğan, Kızılay, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:33 Kaynak: DHA
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