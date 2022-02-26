Kilis'te çeşitli suçlardan 11 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Kilis'te çeşitli suçlardan 11 kişi hakkında işlem yapıldı

26.02.2022 17:57
Kilis'te çeşitli suçlardan 11 kişi hakkında işlem yapıldı

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan 11 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan 11 kişi hakkında işlem yapıldı.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği tarafından son dönemde yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi hakkında "uyuşturucu kullanımına alenen özendirme", 4 kişi hakkında "terör örgütü PKK/PYD propagandası yapma", 1 kişi hakkında da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında toplam 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan 842 yasa dışı bahis sitesi, 140 müstehcen içerikli site, 8 oltalama sitesi, terör propagandası yapan 6 haber medya sitesi, sosyal medya platformu üzerinden terör propagandası yapan 3 sosyal medya hesabı ile uyuşturucu kullanımına alenen özendirme ve bu nitelikte yayın yapan sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması işlemleri sağlandı.

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Jandarma, Medya, Terör, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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