Kilis'te Deprem Şehitleri İçin Anma Töreni

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Kilis'te afette hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Asri Mezarlık'ta düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Kilis Valisi Ömer Kalaylı, ziyarette bulunduğu kabirlere karanfil bıraktı.
Kalaylı, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.
