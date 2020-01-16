Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Bayındır , 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş

Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu

Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı