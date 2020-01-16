Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:16 Kaynak: AA
Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mehmet Fatih Bayandır'ın (61) kullandığı 66 AD 311 plakalı traktör, merkeze bağlı Arpakesmez köyü yakınlarında devrildi.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Bayındır, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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