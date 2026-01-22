Kilis'te Eğitimlere Hava Nedeniyle Ara Verildi - Son Dakika
Kilis'te Eğitimlere Hava Nedeniyle Ara Verildi

22.01.2026 20:30
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kilis'te kurslar ve özel eğitim merkezlerinde eğitime ara verildi.

Kilis'te olumsuz hava koşulları sebebiyle halk eğitim merkezlerine bağlı kurslarda ve özel eğitim merkezlerinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, e-sınav merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine Kilis merkez ve ilçelerinde 23 Ocak Cuma günü bir gün ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan motorlu kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığı belirtilen açıklamada, "İl genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, bir gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Alınan bu karar, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya yönelik olup, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

